Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eşi ve çocuğunu "öldürmekle" suçlanıyordu! Cezaevindeki doktor intihar girişiminde bulundu

Eşi ve çocuğunu "öldürmekle" suçlanıyordu! Cezaevindeki doktor intihar girişiminde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Eşi ve çocuğunu &quot;öldürmekle&quot; suçlanıyordu! Cezaevindeki doktor intihar girişiminde bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Doktor Serdar Kıyak, eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanmıştı. Kıyak'ın kaldığı Bafra Kapalı Cezaevinde kendini asarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde doktor Serdar Kıyak, eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Cezaevine gönderilen Serdar Kıyak'ın intihara teşebbüs ettiği bildirildi. Kendini asan Kıyak'ın görevlilerin müdahalesi sonucu Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edildiği aktarıldı. Kıyak, tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Eşi ve çocuğunu "öldürmekle" suçlanıyordu! Cezaevindeki doktor intihar girişiminde bulundu - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Kıyak, geçtiğimiz günlerde eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Poyraz'ı Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü daha önce kamuoyuna duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF 1'inci Lig'de 6'ncı hafta hakemleri açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da yürek yakan ölüm! 6 yaşındaki çocuk 13'üncü kattan düştü - 3. SayfaAnkara'da yürek yakan ölüm! 6 yaşındaki çocuk 13'üncü kattan düştüDevrilen UTV alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdi - 3. SayfaDevrilen UTV alev aldı! Sürücü feci şekilde can verdiMuğla’da zehir tacirlerine darbe! Evden uyuşturucu bahçesi çıktı - 3. SayfaMuğla’da zehir tacirlerine darbe! Evden uyuşturucu bahçesi çıktı60 çalıntı kartla ATM soymaya çalıştı - 3. SayfaATM'yi boşaltamayınca zarar verdiTrabzon'da AVM'de yangın! Alevler kontrol altında - 3. SayfaTrabzon'da AVM'de yangın! Milyonlarca TL zarar...Silah seslerine koştular! Yaşlı çiftin evde cesedi bulundu - 3. SayfaKarı kocanın evde cesetleri bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...