Eşi ve çocuğunu "öldürmekle" suçlanıyordu! Cezaevindeki doktor intihar girişiminde bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde doktor Serdar Kıyak, eşi ve çocuğunu Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Cezaevine gönderilen Serdar Kıyak'ın intihara teşebbüs ettiği bildirildi. Kendini asan Kıyak'ın görevlilerin müdahalesi sonucu Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından psikiyatri doktoru tarafından muayene edildiği aktarıldı. Kıyak, tedbir amaçlı olarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Kıyak, geçtiğimiz günlerde eşi Gülşah Karaman Kıyak (34) ve oğlu Poyraz'ı Kızılırmak Nehri’nde "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü daha önce kamuoyuna duyurmuştu.