Gaziantep'de 3 kişinin öldüğü olayda şoke eden detay! Katilleri en yakınları çıktı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gaziantep'te 2 kardeş ve dayıları Doğan Karakurt cinayetinin katil zanlılarının Karakurt'un kardeşleri olduğu öğrenildi. İki aile arasındaki husumetin 2 sene önce meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde dün akşam saatlerinde silah sesleri yükseldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 

Kavgada silahların da kullanılması sonrası kurşunların isabet ettiği Hakan Alpaslan (22) ve Vahap Alpaslan (21) olay yerinde, ağır yaralanan Doğan Karakurt (41) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'de 3 kişinin öldüğü olayda şoke eden detay! Katilleri en yakınları çıktı... - 1. Resim

CİNAYETİN ZANLILARI DAYILARI ÇIKTI!

Üç kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Yaşanan olayın 2 sene önce meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgadan kaynaklandığı iddia edildi. 

Ölenlerden Hakan ve Vahap Alpaslan'ın kardeş olduğu, Doğan Karakurt'un ise kardeşlerin dayısı olduğu öğrenildi. Olayın zanlılarının ise maktullerden Doğan Karakurt'un kardeşleri A.K. (55) ve Y.K. (44) olduğu belirlendi.

Gaziantep'de 3 kişinin öldüğü olayda şoke eden detay! Katilleri en yakınları çıktı... - 2. Resim

Yaşanan olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve kaçan katil zanlısı dayıları yakalama çalışmaları devam ediyor.

