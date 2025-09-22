YKS ek tercihleri bugün mü başlıyor? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler gözlerini ek tercih sürecine çevirdi.

"YKS ek tercihleri bugün mü başlıyor?" sorusuna cevap arayan öğrenciler ÖSYM'nin son dakika duyurularını güncel olarak takip ediyor.

YKS EK TERCİHLERİ BUGÜN MÜ BAŞLIYOR?

YKS ek tercihler için henüz tarih belli olmadı. Geçen seneki tarihlere bakıldığında ek tercihler Eylül ayının ikinci haftası itibarıyla başlamıştır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Boş kalan kontenjanlar için ek tercih süreci kısa süre içinde başlatılacaktır.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, ek tercih ile ilgili açıklamada bulundu.

Özvar, şu ifadeleri kullandı:

‘’Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum.’’

Bu yıl YKS ek tercih döneminin en geç Eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.