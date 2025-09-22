Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ATM'den para çeken kadını gasbetmeye çalıştı! Saldırgan gözaltına alındı

ATM’den para çeken kadını gasbetmeye çalıştı! Saldırgan gözaltına alındı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ’da ATM’den para çeken Ş.A. isimli kadını parkta darbederek parasını almak isteyen S.A., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesi Veli Çeken Parkı’nda ATM’den para çeken Ş.A. isimli kadın, yürüyerek parka gittiği sırada bir kişi tarafından durduruldu.

Şüpheli, "Çektiğin paraları bana ver" diyerek mağdura saldırıp darbederken, arbede yaşanınca olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelinin S.A. olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

