Ankara'da sesinden rahatsız olduğu çocuklara ateş açtı!

Ankara'da arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 14 yaşındaki Hiranur Şimşek, arkadaşlarıyla birlikte silahlı saldırıya uğradı. Oyun oynayan çocukların sesinden rahatsız olan Hasan P., evinin balkonundan pompalı tüfekle çocuklara rastgele ateş etti. Saçmaların isabet etmesi üzerine ağır yaralanan Hiranur'un hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Ankara’da, apartman bahçesinde yüksek ses çıkardıkları için komşusu tarafından arkadaşlarıyla birlikte silahlı saldırıya uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ediyor.

BALKONUNDAN ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Sincan ilçesi Fatih Mahallesi’nde yer alan bir sitede meydana gelen olayda 60 yaşındaki Hasan P., ikamet ettiği apartmanın önünde yüksek ses çıkaran çocuklara tepki gösterdi. Uyarılarına aldırış etmeyen çocuklara öfkelenen Hasan P., evinin balkonundan pompalı tüfekle çocuklara rastgele ateş etmeye başladı.

Ankara'da sesinden rahatsız olduğu çocuklara ateş açtı! Ba - 1. Resim

SABIKALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI 

Tüfekten çıkan saçmaların birkaçı 14 yaşındaki Hiranur Şimşek’e isabet etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Şimşek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki müdahalelerin ardından Etlik Şehir Hastanesi’ne nakledilen Şimşek yoğun bakım servisinde entübe edildi. Şimşek’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken saldırıyı gerçekleştiren komşu ise suç aleti silahıyla birlikle yakalanarak gözaltına alındı. Sabıkalı olduğu öğrenilen saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Ankara'da sesinden rahatsız olduğu çocuklara ateş açtı! Ba - 2. Resim

SAÇMALAR KALBİNE VE AKCİĞERİNE İSABET ETMİŞ

Olayla ilgili konuşan baba Recep Şimşek, yaşananları şöyle aktardı:

"Kızım site içerisinde arkadaşlarıyla birlikte bankta oturuyormuş. Komşulardan biri gürültü çıkardıkları için tepki göstermiş. Evinin balkonundan silahla ateş etmiş. Kızım o sırada ayağa kalktığı için saçmalar ona isabet etmiş. Şu anda hayati tehlikesi var. Saçmalar kalbine ve akciğerine isabet etmiş. İç kanaması devam ediyormuş. Bu acının tarifi yok. Sanki canımdan bir parça kopmuş gibi hissediyorum. Sabırla kızımın iyileşeceği günü bekliyorum" 

Ankara'da sesinden rahatsız olduğu çocuklara ateş açtı! Ba - 3. Resim

BABA RECEP ŞİMSEK: KIZ EVLAT BABALARIN KANADIDIR, KANADIMI KIRDILAR

Saldırganın en ağır cezayı alacağına inandığını söyleyen baba Şimşek, şöyle devam etti:

"İnsanların bazı konularda duyarlı olmaları gerekiyor. Kendilerinin de çocukları olduğunu unutmasınlar. Büyükler, küçükler nasıl davranırlarsa o çocuk da büyüdüğünde öyle davranır. Kız evladı bir babanın kanadıdır. Benim kanadımı kırdılar. Yetkililer bu saldırganı en ağır ceza ile bir daha çıkmamak şartıyla yargılasınlar. Çocuğumun vurulduğunu hastane polisinden öğrendim. Şehir dışından buraya gelene kadar adeta ölmüş gibi hissettim. Olayı gerçekleştirenin sabıkalı olduğunu öğrendim."

Minibüsle çarpışan otomobil alev aldı! Sürücü yanarak can verdi
