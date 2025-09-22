Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Minibüsle çarpışan otomobil alev aldı! Sürücü yanarak can verdi

Minibüsle çarpışan otomobil alev aldı! Sürücü yanarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Şanlıurfa'da yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı. Şarampole yuvarlanan araç alev alırken sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Beyaz Kule mevkiinde, Mehmet P.'nin kullandığı 63 SB 035 plakalı yolcu minibüsü ile Can Akgeyik'in (20) kullandığı 63 SH 694 plakalı Hyundai marka otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ, ALEV ALDI

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil alev aldı. Kaza nedeniyle bölgeye Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinden çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine giden ekipler, yanan otomobilde sıkışan genç sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı, yaralanan 14 kişiyi ise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Ceylanpınar ve Viranşehir'deki hastanelere kaldırdı.

Minibüsle çarpışan otomobil alev aldı! Sürücü yanarak can verdi - 1. Resim

YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, yanan otomobilin sürücüsünü kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen otomobildeki Can Akgeyik'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? HMGS/2 sınav tarihi araştırılıyorAnkara'da sesinden rahatsız olduğu çocuklara ateş açtı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da sesinden rahatsız olduğu çocuklara ateş açtı! - 3. SayfaÇocuklardan rahatsız olan komşu dehşet saçtı!Antalya'da toptancı halinde patlama! Ölü ve yaralılar - 3. SayfaAntalya'da toptancı halinde patlama!Gaziantep'te Tarım Müdürlüğü personeli, kalbinden bıçaklanmış halde bulundu! - 3. SayfaTarım Müdürlüğü personeli aracında ölü bulundu!ATM’den para çeken kadını gasbetmeye çalıştı! Saldırgan gözaltına alındı - 3. SayfaATM’den para çeken kadını gasbetmeye çalıştı!Bursa'da kucağında bebeğiyle yürüyen kadını darbettiler! - 3. SayfaKucağında bebeğiyle saldırganların hedefi olduEsenyurt'ta kavga ettikleri adamı, sokak ortasında sopayla darbettiler! - 3. SayfaYaka paça dışarı çıkarıp sokak ortasında darbettiler
Sonraki Haber Yükleniyor...