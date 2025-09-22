Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Valorant Gece Pazarı ne zaman bitiyor? 2025 etkinliği 12 Eylül'de başlamıştı

Valorant Gece Pazarı ne zaman bitiyor? 2025 etkinliği 12 Eylül'de başlamıştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Valorant Gece Pazarı ne zaman bitiyor? 2025 etkinliği 12 Eylül&#039;de başlamıştı
Valorant, Etkinlik, İndirim, Riot Games, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Riot Games’in popüler FPS oyunu Valorant’ta her sezon merakla beklenen Gece Pazarı, 2025 yılında da oyunculara indirimli skinler alma fırsatı sunuyor. Etkinlik, 12 Eylül’de başladı ve kısa süre sonra sona erecek. Oyuncular, kart simgesi üzerinden erişilen gizemli kozmetiklerle oyun deneyimlerini kişiselleştirme imkanı buluyor. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman bitiyor?

Valorant Gece Pazarı 2025 etkinliği, 12 Eylül’de başladı. İndirimli silah kozmetikleri ve özel skin fırsatlarıyla oyun severleri heyecanlandıran etkinlik, iki hafta boyunca devam edecek. 

2025 VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN?

Riot Games’in en popüler FPS oyunu Valorant’ta her perdede bir kez düzenlenen Gece Pazarı, 2025 yılı itibarıyla Sezon 5. Perde kapsamında oyuncularla buluştu. Etkinlik, 12 Eylül 2025 tarihinde Türkiye saatiyle sabah erken saatlerde erişime açıldı. Los Angeles, Mumbai ve Frankfurt gibi farklı bölgelerde yerel saatlere göre aynı anda etkinleştirilen sistem, dünya çapındaki oyuncular için eş zamanlı bir deneyim sundu.

Valorant Gece Pazarı ne zaman bitiyor? 2025 etkinliği 12 Eylül'de başlamıştı - 1. Resim

Gece Pazarı’nda altı gizemli kart yer alıyor ve bu kartlarda oyunculara rastgele indirimli silah kozmetikleri gösteriliyor. Skinlerin nadirlik seviyeleri kart köşelerindeki sembollerden anlaşılabiliyor. Böylece oyuncular, Valorant deneyimlerini daha kişisel hale getirme fırsatı yakalıyor.

Valorant Gece Pazarı ne zaman bitiyor? 2025 etkinliği 12 Eylül'de başlamıştı - 2. Resim

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN BİTİYOR?

12 Eylül’de başlayan etkinlik yaklaşık iki hafta sürecek şekilde planlandı. Buna göre, 2025 Valorant Gece Pazarı 26 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Etkinlik tamamlandıktan sonra kart simgesi oyun ekranından kaldırılacak ve oyuncular bir sonraki perdeye kadar bu fırsattan yararlanamayacak.

Valorant Gece Pazarı ne zaman bitiyor? 2025 etkinliği 12 Eylül'de başlamıştı - 3. Resim

VALORANT GECE PAZARI SKİNLERİ TEKRAR SATIN ALMA

Oyuncuların en çok merak ettiği konulardan biri de açılan kartların değişip değişmediği. Gece Pazarı’nda kartlar bir kez açıldıktan sonra sabit kalıyor. Yani oyuncular kartları yenileyemiyor veya yeniden çekemiyor. 26 Eylül’e kadar görülen altı kozmetik sabit olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD basınından dikkat çeken iddia: Hamas Trump'a mektup gönderdiKasım ara tatili ne zaman, yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB tatil takvimi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS ek tercihleri bugün mü başlıyor? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - HaberlerYKS ek tercihleri bugün mü başlıyor? Gözler ÖSYM'ye çevrildiHukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? HMGS/2 sınav tarihi araştırılıyor - HaberlerHukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? HMGS/2 sınav tarihi araştırılıyorKYK yurt nakil talebi ne zaman onaylanır? Yerleştirme sonuçlarının ardından başvurular başladı! - HaberlerKYK yurt nakil talebi ne zaman onaylanır? Yerleştirme sonuçlarının ardından başvurular başladı!Cennetin Çocukları dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler! - HaberlerCennetin Çocukları dizisi oyuncuları kim? İşte oyuncu kadrosu ve karakterler!Karagül bugün neden yok? NOW TV yayın akışı araştırılıyor - HaberlerKaragül bugün neden yok? NOW TV yayın akışı araştırılıyorKasım ara tatili ne zaman, yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB tatil takvimi - HaberlerKasım ara tatili ne zaman, yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB tatil takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...