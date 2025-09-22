Valorant Gece Pazarı ne zaman bitiyor? 2025 etkinliği 12 Eylül'de başlamıştı

Valorant Gece Pazarı 2025 etkinliği, 12 Eylül’de başladı. İndirimli silah kozmetikleri ve özel skin fırsatlarıyla oyun severleri heyecanlandıran etkinlik, iki hafta boyunca devam edecek.

2025 VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN?

Riot Games’in en popüler FPS oyunu Valorant’ta her perdede bir kez düzenlenen Gece Pazarı, 2025 yılı itibarıyla Sezon 5. Perde kapsamında oyuncularla buluştu. Etkinlik, 12 Eylül 2025 tarihinde Türkiye saatiyle sabah erken saatlerde erişime açıldı. Los Angeles, Mumbai ve Frankfurt gibi farklı bölgelerde yerel saatlere göre aynı anda etkinleştirilen sistem, dünya çapındaki oyuncular için eş zamanlı bir deneyim sundu.

Gece Pazarı’nda altı gizemli kart yer alıyor ve bu kartlarda oyunculara rastgele indirimli silah kozmetikleri gösteriliyor. Skinlerin nadirlik seviyeleri kart köşelerindeki sembollerden anlaşılabiliyor. Böylece oyuncular, Valorant deneyimlerini daha kişisel hale getirme fırsatı yakalıyor.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN BİTİYOR?

12 Eylül’de başlayan etkinlik yaklaşık iki hafta sürecek şekilde planlandı. Buna göre, 2025 Valorant Gece Pazarı 26 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Etkinlik tamamlandıktan sonra kart simgesi oyun ekranından kaldırılacak ve oyuncular bir sonraki perdeye kadar bu fırsattan yararlanamayacak.

VALORANT GECE PAZARI SKİNLERİ TEKRAR SATIN ALMA

Oyuncuların en çok merak ettiği konulardan biri de açılan kartların değişip değişmediği. Gece Pazarı’nda kartlar bir kez açıldıktan sonra sabit kalıyor. Yani oyuncular kartları yenileyemiyor veya yeniden çekemiyor. 26 Eylül’e kadar görülen altı kozmetik sabit olacak.