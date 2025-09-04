Dünyanın en prestijli Valorant turnuvası Valorant Champions 2025, Paris'te düzenlenecek. Peki, Valorant Champions 2025 ne zaman çıkacak?

VALORANT CHAMPIONS 2025 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Valorant Champions 2025, Riot Games tarafından düzenlenen en prestijli espor turnuvası olarak12 Eylül 2025 tarihinde Fransa’nın Paris kentinde başlayacak. 5 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.

16 takımın mücadele edeceği bu S-Tier turnuva, 2.25 milyon dolarlık ödül havuzuyla espor dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olacak.

Turnuvanın bilet satışları, gerçek Valorant hayranlarının katılımını sağlamak için yeni bir kimlik doğrulama sistemiyle 10 Temmuz 2025’te başladı.

VALORANT CHAMPIONS 2025 KOLEKSİYONU ÇIKTI MI, NELER VAR?

Valorant Champions 2025 Koleksiyonu, turnuvanın ruhunu yansıtan özel ürünleriyle 4 Eylül 2025'te oyun içi mağazada satışa sunuldu ve 9 Ekim 2025'e kadar erişilebilir olacak.

Koleksiyon, Vandal ev Butterfly Knife gibi silah kaplamalarının yanı sıra Champions Trophy’den ilham alan bir Flex, oyuncu kartı, sprey ve silah arkadaşından oluşuyor. "Go for Gold" temasıyla tasarlanan bu koleksiyon, altın, kırmızı ve siyah renk tonlarıyla dikkat çekti.

TURNUVANIN FORMATI VE KATILAN TAKIMLAR

VALORANT Champions 2025, dört uluslararası bölgeden (Amerika, EMEA, Pasifik ve Çin) toplam 16 takımın katılımıyla gerçekleşecek. Takımlar, VCT Stage 2’deki performansları ve Championship Points sıralamalarına göre dört gruba ayrılacak.

Grup aşaması 12-22 Eylül tarihlerinde oynanacak ardından 25 Eylül-5 Ekim tarihlerinde çift eleme usulü play-offlar düzenlenecek