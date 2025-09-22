Kız yurdu skandalında yeni gelişme! 4 şüpheli için tutuklama talebi

Zeytinburnu’nda KYK kız yurdunda yapılan tadilat sırasında öğrencilerin eşyalarına zarar verilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olay, sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme gelmişti.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından soruşturma başlattı. İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

4 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, 2’si yabancı uyruklu toplam 4 kişiyi “kamu malına zarar vermek” ve “kamu kurumundaki eşya hakkında hırsızlık” suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, olayın yurdun hizmete kapalı olduğu dönemde gerçekleştiğini, öğrencilerin bulunmadığını ve durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Açıklamada, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı, sürece ilişkin idari ve adli işlemlerin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.