Gökyüzünde heyecan, yerde coşku: TEKNOFEST İstanbul 1 milyon 32 bin ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul’da buluşturdu! Bugüne dek 11 milyona yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapan festival, İstanbul’un tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle bütünleşerek milyonlara bilim, teknoloji ve inovasyonun coşkusunu yeniden yaşattı. 17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen TEKNOFEST İstanbul, inovasyon dolu yarışmalardan nefes kesen hava gösterilerine uzanan, teknoloji ve heyecanı buluşturan pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

BU YIL TOPLAM 1.503.000 KİŞİYDİK!

TEKNOFEST 2025 bu yıl farklı noktalarda ziyaretçileri ile buluşarak yine geniş kitlelere ulaştı. TEKNOFEST KKTC’de 225 bin kişiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan’da 175 bin kişiyle, yarışmaların final süreçlerine katılan 71 bin ziyaretçimiz ile 2025 yılında festival toplam 1 milyon 503 bin kişiyle buluştu. Gençler teknoloji yarışmalarında kıyasıya mücadele etti! Kazananlar TEKNOFEST ana sahnesinde ödüllerini aldı…

Kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkan TEKNOFEST İstanbul’da, 58 ana ve 137 alt kategoride gerçekleştirilen yarışmalarda ön eleme aşamasını geçen takımlar yarıştı. 85 milyon TL’nin üzerinde maddi destekten yararlanarak dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı.

İlhamın kaynağı, teknolojinin kalbi TEKNOFEST İstanbul kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarına hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu. 58 ana kategori ve 137 alt kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarıyla yenilikçi fikirlerin sergileneceği festival, bilimin ve teknolojinin geleceğine yön verecek öğrencileri, girişimcileri ve teknoloji meraklılarını buluşturdu.

GÖKTE HEYECANI, YERDE COŞKUSUYLA TEKNOFEST İSTANBUL BÜYÜK SES GETİRDİ!

TEKNOFEST İstanbul, en küçükten en büyüğüne, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaştan ziyaretçiye unutulmayacak bir beş gün sundu. Festival kapsamında; gökyüzünde süzülen nefes kesici hava gösterileri, coşkuyu doruğa çıkaran konserler ve sahne gösterileri, ufuk açacak sergi ve eğitici atölyeler, sürükleyici simülasyon deneyim alanları, yıldızlara yolculuk imkanı sunan planetaryum, bilim şovları, teknolojinin dünü ve bugününü buluşturan TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli gurur kaynağımız deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi teknoloji ve heyecan dolu birçok deneyim bir arada yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEKNOFEST İSTANBUL'A KATILDI

TEKNOFEST İstanbul’un üçüncü gününde festivale katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST'in bugüne kadar 11 milyon ziyaretçiyi ağırladığını söyleyerek "TEKNOFEST küresel bir marka oldu. Hayallerin fikirlere fikirlerin projelere projelerin teknoloji ürünlerine dönüştüğü etkinlikte İstanbul'da sizlerle bir aradayız. TEKNOFEST'in 13.sünü gerçekleştirmenin gururu içindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nın kilit aktörü TEKNOFEST kuşağı yine göz dolduruyor. Gençlerimiz özgüvenleriyle ortaya koydukları muhteşem eserlerle büyük ve güçlü Türkiye'nin taşlarını döşüyor.



Sizin gibi zihni ve ufku açık hem şahsiyetiyle hem de geliştirdiği ürünlerle göz kamaştıran genç arkadaşlarımızı gördükçe istikbale güvenle bakıyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca teknoloji yarışmalarında dereceye giren gençlere ödüllerini de takdim etti.

KIRAÇ, TEKNOFEST İSTANBUL SAHNESİNDE UNUTULMAZ SAATLER YAŞATTI

TEKNOFEST İstanbul, 19 Eylül akşamı unutulmaz bir müzik şölenine ev sahipliği yaptı. Türk rock müziğinin sevilen sanatçılarından Kıraç, güçlü sesi ve yorumuyla festival sahnesinde sevenleriyle buluştu. Sahnedeki enerjisi ve hafızalardan silinmeyen eserleriyle Türk müziğinde iz bırakan Kıraç, TEKNOFEST İstanbul sahnesinde ziyaretçilere coşkulu anlar yaşattı.

MİLLİ TEKNOLOJİNİN KANAT SESLERİ İSTANBUL SEMALARINDA YANKILANDI

17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festival, havacılık ve savunma sanayiinin göz kamaştıran hava gösterilerine de sahne oldu. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın gökyüzünde adeta dans ettiği festivalde, F-16 savaş uçakları güç ve hızın sınırlarını zorladı. ATAK helikopterleri çevikliği ve dinamizmiyle büyülerken, Hürkuş orijinal tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Festivalin yıldızlarından Anka, ileri teknolojisiyle izleyenleri geleceğe taşırken, Bayraktar TB2 ve TB3 ise üstün gözetleme yetenekleriyle gökyüzünde hayranlık uyandırdı. Öte yandan gökyüzünün devlerinden Bayraktar Akıncı ise güçlü duruşu ve yüksek taşıma kapasitesiyle Türkiye’nin havacılık vizyonunu en görkemli şekilde yansıttı.

KAPANIŞ TÖRENİ BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Festival alanını dolduran yüzbinler kapanış seremonisinde büyük coşku oluşturdu. Kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Şunu çok iyi biliyoruz. Teknoloji üretemeyen sadece tüketen ülkelerin bir geleceği yoktur. Bağımsızlığımız, güvenliğimiz ve refahımız için teknoloji üreten bir ülke olma idealimiz hayati önemdedir" dedi. Cevdet Yılmaz ve Selçuk Bayraktar törende teknoloji yarışmalarında derece alan gençlere ödüllerini de takdim etti.



Programda konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Gerçekten de şu son 5 gün, muhteşem bir teknoloji şölenine dönüştü. Deneyimleriyle anı teknoloji alanlarıyla, sanatsal enstalasyonlarıyla şampiyonlar geçidiyle çepeçevre muhteşem bir teknoloji deneyimi yaşadık. Milli teknoloji hamlemizin gerçekten de ona yakışır. Onu taçlandıran bir TEKNOFEST deneyimi olmuş oldu. Muhteşem gösterilere de tanıklık ettik. Buradaki finalistlerimizin teknolojilerimizin, şampiyonlarının 11 bine varan finalistimizin muhteşem eserlerini şampiyonlar geçidinde gözlerimizle görme imkanı bulduk. Gerçekten onlarla gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Bu yıl TEKNOFEST dünya çapında tabii daha önceki yıllarda bu rekora sahipti ama başvurusuyla yarışma başvurularıyla 64 farklı alandaki 1.2 milyon başvuruyla yine rekor kırmıştı. Burada da şampiyonlarımız yarışmış oldu. Biz inanıyoruz ki Medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları, medeniyetimizin adalet, hürriyet, iyilik ve merhamet değerlerinden aldığı ilhamla siz sevgili genç kardeşlerim dünyayı bu düştüğü yerden tekrar ayağa kaldıracaksınız" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST 2025 YENİLİKLERİ VE İLKLERİ İLE GÜCÜNÜ KATLADI!

TEKNOFEST 2025 İstanbul, bu yıl ilk kez hayata geçirilen etkinlikleri, deneyim alanlarını ve yeni yarışmalarıyla festivale önemli sayfalar ekledi. Ziyaretçiler, Deniz Araçları Sergisi’nde Salvo İDA, Marlin İDA, Albatros İDA ve Abdulhamit Denizaltısı’nı yakından inceleme fırsatı bulurken, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamındaki 13 kategoride dereceye girmeye hak kazanan takımlar, SUAS ve IREC Takımları tarafından geliştirilen ürünler TEKNOFEST Şampiyonlar Geçidi’nde sergilendi. 100’den fazla ürünün yer aldığı sergide roket, İHA, model uydu, otonom araç ve çok daha fazlası vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Ayrıca KÜME Vakfı Alanı, Fetih 1453 Dijital Deneyim Alanı, Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemi Deneyim Alanı ve TEİ BREMZE deneyimi festivalin öne çıkan yenilikleri arasında yer aldı. Öte yandan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Etkinlik Alanı’nda ziyaretçiler, hayvancılıkta genetik çalışmaları keşfetme fırsatı buldu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen laboratuvar atölyelerinde embriyo oluşturma ve transfer süreçleri, katılımcılar tarafından birebir deneyimlendi.

Bu yıl TEKNOFEST 2025 programına eklenen yeni yarışmalar, farklı alanlarda gençlerin üretim gücünü sergilemesine imkan tanıdı. Bu yarışmalar şunlardı: Onkolojide 3T Yarışması, TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması, N’Sosyal Super App Creathon Yarışması, TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması, 5G Konumlandırma Yarışması, Geleceğin Sürdürülebilir Şehirleri Hackathonu, Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması, Eylem Temelli Türkçe Büyük Dil Modeli Yarışması, İnsansız Kara Aracı Yarışması, TEKNOFEST Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması, Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması, Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu ve Su Altı Roket Yarışması.