Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, MHP'den istifa etti

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, MHP'den istifa etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, MHP'den istifa etti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa etti. MHP'den yapılan açıklamada, "Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür" denildi.

Yozgat'ta Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisi MHP'den istifa ettiğini duyurdu.

"TALİHSİZLİKLERİN DAVAMA ZARAR VERMEMESİ İÇİN..."

X hesabından açıklama yapan Ekinci, "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum. Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple mensubu olduğum partimden istifa ederek bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim.

Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki Sorgun'a hizmet yolculuğunda tek pusulam halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN İLK AÇIKLAMA

İstifa öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'dan da bir açıklama geldi. Paylaşımda şöyle denildi:

"Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

