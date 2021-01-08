MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
08.01.2021 - 15:20 | Son Güncelleme: 08.01.2021 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,
758459 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/758459.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER