Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tepkilere rağmen geri adım atmadı ve Üsküdar'daki tarihî Şemsi Paşa Cami’nin sahil kısmına çelik konsol sistemi takmak için beton döktü.

Bölgede incelemelerde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, konsolun yaya sirkülasyonu sebebiyle oluşturulduğunu belirtti. Polat günlük 30 bin yayanın kullandığı alanın 3 metreye düşen genişliği sebebiyle insan güvenliği için risk oluşturduğunu söyledi. Denize düşme ya da benzeri can güvenliği risklerini ortadan kaldırmak istediklerini belirten Polat, vatandaşın ve tarihi alanın güvenliğini önemsediklerini belirtti. Caminin zemininin çatladığını kaydeden Polat "Tarihi yapı ve tarihi doku risk altına alındı. İnsan güvenliğinin için sorunlar oluştu” dedi.

Mahir Polat, Üsküdar Sahili’nde AK Parti döneminde yapılan beton dolgunun da sökülmesi gerektiğini söyledi.