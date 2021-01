Türkiye Gazetesi

Göksu, yağmur sularını kullanma suyuna dönüştüreceklerini şöyle açıkladı: “Dünya küresel iklim kriziyle karşı karşıya. Bu konuda en önemli mesele ise yağmurlar. İstanbul İmar Yönetmeliği’nde bir değişiklik yaparak, bin metre üzeri parsellerde ve ticari alışveriş merkezlerinde çatıdan akan suların kanala gitmemesi ve sarnıç sistemiyle toplanarak kullanma suyu olarak kullanılması zorunluluğu getiriyoruz.”



İmar Yönetmeliği’nde de önemli bir değişikliğe gidildiğini ve kentsel dönüşümü hızlandırmak için çalışma yaptıklarını belirten Göksu, “Özellikle İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak açısından AK Parti olarak yaptığımız önemli bir hamle de, daha önce belli alanların üzerinde inşaat iznini almak için UKOME’den istenilen izni ve parayı bugünden itibaren kaldırıyoruz. Kentsel dönüşümün hızlanması için ne yapılması gerekiyor ise yapıyoruz” dedi.



Mehmet Tevfik Göksu, 142 Halk Ekmek büfesinin açılmasına AK Parti ve MHP grubu olarak yetki verdiklerini söyledi ve büfeleri açmak için üç şartları olduğunu açıkladı.



HALK EKMEK İÇİN ÜÇ ŞART

Göksu, "Bu büfeleri şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz. Bunu verirken eğer bir yerde büfe yetişmiyorsa, lokasyon olarak uygun değilse, sıfır maliyetli İstanbul’un her sokağında bakkallar var. Bu bakkallara ekmeği verin. Bunu dememize rağmen bir baktık ki, 40 tane minibüsle ekmek dağıtılıyor. Bir aracın maliyeti aylık ortalama 15 bin lira. Sadece araçların maliyeti aylık 600 bin lira. Aylık 600 bin lira, aylık 600 bin ekmek eder. Oysa sıfır maliyetle bu ekmekleri İstanbullulara ulaştırmak mümkün, İstanbul’un her sokağında bakkal, fırın var. Fırınlar, bakkallar, ‘Bedava dağıtmaya hazırız’ diyorlar. 600 bin lirayı çöpe atacağınıza, İstanbullular’ın başka şeyi için değerlendirin. Aşağı yukarı günde 20 bin ekmeği kenara ayırıyorsunuz. Çünkü maksat ekmeği İstanbullulara ulaştırmak değil. Buradan bir manipülasyon yapmak. Biz şu anda CHP ve İBB’nin yaptığı tüm algı ve manipülasyonları bertaraf ederek, 142 büfeye izin veriyoruz. Pazartesi gününden itibaren büfeleri açabilirsiniz ama İstanbullular daha fazla halk ekmeğe ulaşsınlar. Bakkallara da verin, fırınlara da verin. Sokaklarda bu insanlar bu ekmeğe ulaşmak istiyorlarsa ulaşsınlar.



MÜKEMMEL SİSTEMİ İŞLETEMEDİNİZ

"Halk Ekmek’i büyüten AK Parti" diyen Göksu, İBB yönetimini halk ekmeğin vatandaşa ulaştırılması konusunda ‘mükemmel’ diye tabir ettiği Halk Ekmek sistemini işletememekle suçlayarak şu sözleri söyledi:

“Halk Ekmek’i büyüten biziz. Halk Ekmek’i büyüten AK Parti. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız İBB Başkanı olduğunda İstanbul’da 200 bin ekmek üretiliyordu. Şu anda Halk Ekmek’in üretim kapasitesi 2 buçuk milyondan fazla. 2 buçuk milyona kadar ekmek üretmişiz. Bir fabrikayı üçe çıkarmışız. Biz nasıl olur da halk ekmeğin vatandaşa ulaşmasına mani olabiliriz? Dün değil miydi CHP, milleti ‘makarnacı’, ‘kömürcü’ diye itham edip ‘Sadaka kültürü inşa ediyorsunuz’ diyen? Algılarla, manipülasyonlarla, yalanlarla bu iş yürümez. Hodri meydan! Evet, 142 büfeyi veriyoruz, buyrun dağıtın. Halk Ekmek büfelerinde neden kuyruk var? Ürettikleri ekmeği maalesef dağıtamıyorlar. Bizim dönemimizde 117 tane büfe ve 538 noktada ekmek dağıtılıyordu. Neden kaldırdınız? Büfelere ekmek ulaştıramayacaksınız, ürettiğiniz ekmeği dağıtamayacaksınız, daha doğrusu o mükemmel sistemi işletemeyeceksiniz, suçluyu biz ilan edeceksiniz. Öyle bir şey yok.”



10 BİN EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Mobil araçlarla dağıtılan ekmeklerin çöpe gitmesini de eleştiren Göksu,“Mobil araçlarla ekmek satışı yapılıyor. Dün itibariyle her akşam kaç bin ekmek çöpe gitti lütfen bir sorun. Bir gün önce çöpe giden ekmek sayısı tahmini 10 bin civarında. Çok yazık! Ekmeği çöpe değil, insanlara ulaştırın. Eğer derdiniz insanlara ekmek ulaştırmaksa, biz her türlü desteğe sunmaya hazırız. 142 büfeye de bugün izin veriyoruz” ifadelerini kullandı.