Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Halk Ekmek büfeleri konusunda bir basın açıklaması yaptı. Göksu, İBB yerine CHP grubundan teklif gelmesine rağmen 142 Halk Ekmek büfesinin açılmasına AK Parti ve MHP grubu olarak yetki verdiklerini söyledi ve büfeleri açmak için üç şartları olduğunu açıkladı.

“Halk Ekmek konusunda öyle bir manipülasyon yapılmaya çalışılıyor ki, sanki İBB, Halk Ekmek büfeleriyle İstanbullulara halk ekmeği ulaştırmak istiyor da buna AK Parti ve MHP engel oluyormuş gibi çok çirkin bir algı oluşturulmaya çalışılıyor” diyerek sözlerine başlayan Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti ve MHP grubu olarak üç şartlarının bulunduğunu belirtti, “Bu büfeleri şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz. Bunu verirken eğer bir yerde büfe yetişmiyorsa, lokasyon olarak uygun değilse, İstanbul’un her sokağında bakkallar var. Bu bakkallara ekmeği verin. Bunu dememize rağmen bir baktık ki, 40 tane minibüsle ekmek dağıtılıyor. Bir aracın maliyeti aylık ortalama 15 bin lira. Sadece araçların maliyeti aylık 600 bin lira. Aylık 600 bin lira, aylık 600 bin ekmek eder. Oysa sıfır maliyetle bu ekmekleri İstanbullulara ulaştırmak mümkün, İstanbul’un her sokağında bakkal, fırın var. Fırınlar, bakkallar, ‘Bedava dağıtmaya hazırız’ diyorlar. 600 bin lirayı çöpe atacağınıza, İstanbulluların başka ihtiyacı için değerlendirin. Aşağı yukarı günde 20 bin ekmeği kenara ayırıyorsunuz. Çünkü maksat ekmeği İstanbullulara ulaştırmak değil. Buradan bir manipülasyon yapmak. Biz şu anda CHP ve İBB’nin yaptığı tüm algı ve manipülasyonları bertaraf ederek, 142 büfeye izin veriyoruz. Pazartesi gününden itibaren büfeleri açabilirsiniz ama İstanbullular daha fazla ekmeğe ulaşsınlar. Bakkallara da verin, fırınlara da verin. Sokaklarda bu insanlar bu ekmeğe ulaşmak istiyorlarsa ulaşsınlar.

DUL VE YETİMLER DE EKLENDİ

Teklifle ilgili dün yapılan oturumda söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, ikinci dereceye kadar şehit yakınlarına, gazilere, yüzde 40 üzeri raporu olan engellilere verilmesi ve devir yasağı konulması şartıyla büfelere izin vereceklerini belirtti. CHP Grubu kadınların, İYİ Parti Grubu ise dar gelirli aileler, dul ve yetimlerin de bu kategoriye alınmasını talep etti. Yapılan müzakerelerin ardından "dul ve yetimler" ibaresi de maddeye eklendi.Gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.