Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenocak "Meteoroloji günler öncesinden kar yağışına karşı uyarılarda bulunmuştu. Hafta sonu da sokağa çıkma yasağı vardı. Sabah baktığımızda ise İstanbul trafiği kırmızı göstermiyor, mor gösteriyor mor. Çünkü bu beceriksiz CHP zihniyetinin yönettiği İBB, hiçbir çalışma yapmamış. AK Parti döneminde meteorolojinin uyarıları üzerine derhal AKOM’da kriz masası oluşturulur, 7/24 çalışılırdı. İl genelinde 7 bin personel, 2 bine yakın kar küreme, tuzlama, kurtarma, çekici araçları kritik noktalarda görevlendirilirdi. 60 noktaya yerleştirilen Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile yollardaki buzlanmalara ivedilikle müdahale edilirdi. CHP’li İBB yönetimi döneminde ise kriz masası diye bir şey yok, krizi adeta halk kendi başına yönetiyor. İBB Başkanını kriz merkezinde bulamayınca belki kayak merkezindedir diye baktık, orada da yok. Maalesef bu Ekofelaket elinde İBB, 1,5 yılda içler acısı hallere düştü. Kongrelerimizin hemen ardından 2023 ve 2024 seçimleri için çalışmalarımıza başlayacağız. Gece gündüz demeden bütün gayretimizle çalışacağız. Çünkü biz, gece gündüz demeden milleti için canla başla çalışan bir Genel Başkana sahibiz. Muhalefetin iftira ve çamur siyasetine rağmen 2023'te Cumhurbaşkanımızı yeniden başkan seçtirecek, 2024'te İBB'yi de yeniden AK Belediyecilik ile buluşturacağız" dedi.

14 bine yakın işçiyi işten attılar

CHP’li İBB Başkanı’nın namus sözüne rağmen İBB’de işçi kıyımına devam ettiğini söyleyen Şenocak, şunları söyledi: Ekofelaketin çılgın proje diye sunduğu süt projesi de şaibelerle dolu. İzmir’den süt aldılar. Sütün litresi İBB’ye 8 liradan fatura edildi. O dönem market fiyatlarında sütün litresi 3,5 lira civarındaydı. Çılgın proje diye sundukları süt ihalesinde bile her bir litre sütten İBB’yi 2 kattan fazla zarara uğrattılar. CHP’nin Genel Başkanı da, İBB Başkanı da ‘Kimseyi işinden etmeyeceğiz’ diye namus sözü vermişti. Sadece 1,5 yılda 14 bine yakın işçiyi işinden ettiler. En son işten çıkardıkları bir kardeşimiz de 15 Temmuz Gazisi’ydi. Onun yerine 15 Temmuz hain darbe girişimine destek veren bir kişiyi işe aldılar. CHP zihniyeti işte budur. Allah’ın izni, hepimizin gayreti, milletimizin de desteğiyle inşallah 2024’te İBB’yi yeniden kazanacağız.

Önce teşkilatındaki pislikleri temizlesin

CHP’nin suni gündemlerle, teşkilatlarındaki taciz, tecavüz ve ahlaksızlıkları örtbas etmeye çalıştığını söyleyen Şenocak, “Bu CHP zihniyeti bugüne kadar millete hep zulüm oldu. Bunlar hizmet etmek nedir bilmezler. Tek bildikleri algı operasyonu yapmak. Kendi başarısızlıklarını, kendi ahlaksızlıklarını örtbas etmek için gündem değiştirmeye çalışıyorlar. CHP'nin Genel Başkanı, İstanbul İl Başkanı önce kendi teşkilatlarındaki ahlaksızlıkların hesabını sorsun. CHP’nin İstanbul İl Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi'ne illegal örgütlere bağlı militanları taşıyıp provokasyon peşinden koşacağına, teşkilatındaki pislikleri temizlesin. Nerede bir terör eylemi olsa CHP’nin İstanbul İl Başkanı orada. Nerede milletin menfaatine olmayan bir eylem varsa CHP’nin İstanbul İl Başkanı orada. Teröriste, terörist diyemeyen bu zat, sözde Ermeni Soykırımı’nı da savunuyor. Dağdaki PKK’lıya ‘Komutan’ diyen, ‘Devlet cinayet işliyor’ diyen bu zat, bir de utanmadan ‘Benim terör örgütleriyle ne alakam var’ diyor. CHP’nin bir milletvekili ‘Beraber siyaset yaptığımız arkadaşlarımız geçmişte yaptığı açıklamalar bizi bağlamaz’ diyor. Sayın vekil, senin İstanbul il Başkanı’n o dönemde CHP teşkilatlarında görevliydi. Bunlar; hiçbir zaman bu milletten, bu ülkenin menfaatlerinden yana olmadılar” diye konuştu.

1 yılda 16 yeni hastane açtık

Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı. Kaya ve Muş partililere hitap etti. Kaya "Cumhurbaşkanımızın büyük vizyonu sayesinde sadece son 1 yılda 16 yeni hastane inşa edip hizmete açtık. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini aksatmadık. İhtiyaç duydukları hiçbir ilaçtan mahrum bırakmadık. Dünyanın dört bir yanına da yardım elimizi uzattık. 165 ülkeye tıbbi malzeme, araç ve gereç desteği ulaştırdık. Yerli solunum cihazımızı üretip hem hastanelerimize yerleştirdik hem de pek çok ülkeye ihraç ettik. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 6 milyon haneye 45 milyar TL destek olduk. Esnafımıza 1000’er lira destek ödemeleri başladı. Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3.6 milyon çalışanımıza toplam 23.3 milyar TL destek verdik. Ücretsiz izne çıkarılan 2 milyondan fazla çalışanımıza 6,5 milyar TL’den fazla destek verdik. Normalleşme desteği kapsamında 3.2 milyon sigortalıya 2,5 milyar TL prim desteği verdik. İşsizlik ödeneğinden 4.6 milyar lira vatandaşlarımıza destekte bulunduk. Bu millet için ne yapsak az. Gücümüz yettiği kadar vatandaşlarımıza destek olacağız. Biz, ‘Önce İnsan’ diyerek her daim vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Sağlık sistemi tıkır tıkır işledi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Biz AK Parti iktidarı olarak milletten aldığımız bu görevi, hep milletimizin menfaatine kullandık. Bu nedenle başımıza pek çok şey geldi. Fiili darbe girişimleri, hukuk kisvesi altında yapılmak istenen darbe teşebbüsleri, sokak hareketleri üzerinden yürütülen kirli planlar, çeşitli manipülasyonlarla AK Parti iktidarını gayri meşru yöntemlerle alaşağı etmeyi planladılar. Allah’ın izni ve milletimizin desteğiyle bir kirli ve kanlı planların hiçbiri amacına ulaşamadı. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millete hizmet etmeye devam ettik, nice zamanlar daha hizmet etmeye devam edeceğiz. Dünyayı olumsuz etkileyen, pek çok ülkede büyük krizlere sebebiyet veren Koronavirüs salgını sürecini Türkiye olarak sorunsuz bir şekilde yönettik ve yönetmeye de devam ediyoruz. Pek çok ülkede sağlık hizmetleri çökerken, bizim ülkemizde sağlık hizmetleri tıkır tıkır işledi. Pandeminin zor olan kısmı başarıyla geçildi. Kısa bir süre zarfı içinde inşallah dünya genelinde de bu salgın hastalık etkisini yitirecek ve normalleşme süreci başlayacak.” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. Delegelerin oylarıyla; Bayrampaşa İlçe Başkanlığına Ersin Saçlı, Büyükçekmece İlçe Başkanlığına Murat Çelik tekrar seçildi.