Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’nın önemli havalimanılarını geride bıraktı

Geçtiğimiz yıl 23.4 milyon yolcu ile Avrupa’da en çok yolcu ağırlayan havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nı 22.1 milyon yolcu ile Londra Heathrow, 22.1 milyon ile Paris Charles de Gaulle izledi. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20.9 milyon dördüncü sırada yer aldı. Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyona geriledi.



Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plan çıkan ve geçen yıl 23 milyon 409 bin 132 yolcu ağırlayarak listenin başında yer alan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz'da başlatılan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' programı kapsamında verilen sertifikayı dünya alan ilk havalimanı olmuştu.