Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile irtibatı olduğu tespit edilen C.A'yı operasyonla gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Osmaniye'de yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı
21.01.2021 - 18:38 | Son Güncelleme: 21.01.2021 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Etiketler : osmaniye,deaş,haberler,
761636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761636.aspx
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