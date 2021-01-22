Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. İlk olarak NATO Karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez-Amor ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Çavuşoğlu ve Michel’in başkanlığında gerçekleştirilen heyetlerarası görüşmede AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor.