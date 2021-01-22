Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağında yapılan köprülü kavşak açılışı ve toplantılara katılmak üzere Adıyaman’a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk olarak Adıyaman Belediyesini ziyaret etti. Belediye binası girişinde Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve belediyenin birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, başkanlık makamına geçti. Burada belediye şeref defterini imzalayan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra belediyenin çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’tan bilgi aldı. Basına kapalı olarak yapılan görüşmeler sonrasında Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman Belediyesinden ayrıldı.

Bakan Karaismailoğlu, yarın yapacağı toplantıların ardından köprülü kavşağın açılışını gerçekleştirecek.