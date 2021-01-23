Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Danıştay üyeliğine seçme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Danıştay üyeliğine, Anayasa'nın 155'inci maddesi ile Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan seçildi.
Danıştay üyeliğine Hümeyra Ergin Ercan seçildi
23.01.2021 - 05:12 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 05:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sümer Holding AŞ Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Hümeyra Ergin Ercan, Danıştay üyeliğine seçildi.
Etiketler : danıştay,Hümeyra Ergin Ercan,
761991 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/761991.aspx
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