Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Fethullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve ilişkili olduğu gerekçesiyle 2 hakimi görevden ihraç etti. Meslekten atılan hakimlerden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Burada hakimlerden F.A.E. tutuklanırken C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.