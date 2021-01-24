Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Fethullahçı Terör Örgütü ile irtibat ve ilişkili olduğu gerekçesiyle 2 hakimi görevden ihraç etti. Meslekten atılan hakimlerden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Burada hakimlerden F.A.E. tutuklanırken C.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
HSK'nın meslekten ihraç ettiği 2 hakimden biri tutuklandı
24.01.2021 - 07:57 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 07:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakimler ve Savcılar Yüksekokulu Kurulu (HSK) tarafından meslekte ihraç edilen 2 hakimden biri tutuklandı.
Etiketler : hsk,hsk meslekten ihraç,
762243 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762243.aspx
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