Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası acıların artık son bulması için var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından "#BuSonOlsun" etiketiyle yaptığı paylaşımda, geçen yıl 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak "1 yıl önce bugün yaşanan depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Deprem sonrası acıların artık son bulmasını isteyen Kurum, şunları kaydetti:

"Bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz. Güvenli yarınlar için bu son olsun."