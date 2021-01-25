Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu, 2021’in ilk toplantısını yarın günü gerçekleştirecek. Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak. Meclis’te, bu hafta birçok uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi ile 2019 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu’nu da ele alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin, bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.