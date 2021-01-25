TBMM Genel Kurulu, 2021’in ilk toplantısını yarın günü gerçekleştirecek. Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak. Meclis’te, bu hafta birçok uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifi ile 2019 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu’nu da ele alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin, bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
TBMM yarın açılıyor
25.01.2021 - 05:54 | Son Güncelleme: 25.01.2021 - 05:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM, bir aylık aranın ardından yasama çalışmalarına önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle yeniden başlayacak.
Etiketler : tbmm,tbmm açılışı,meclis,
762486 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762486.aspx
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