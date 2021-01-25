Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 yılında İstanbul genelinde Açık Kapı’ya yapılan başvuruların yüzde 99’unun cevaplandırıldığını belirten Vali Yerlikaya, "İyi günde ve kötü günde devletimizin şefkat eli, vatandaşımızın hep yanında" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya’nın Açık Kapı Mesajı: "Sevgili İstanbullular, İçişleri Bakanlığımızca başlatılan Açık Kapı çalışmaları 2018 Mayısından itibaren Valiliğimiz ve 36 ilçemizde hizmet veriyor. Burada görevli uzmanlarımız, vatandaşlarımızın şahsen veya internet üzerinden taleplerini dikkat ve özenle alıyor, ilgili kurumlara bildirip çözüme kavuşturuyor.

2020 yılında İstanbul genelinde 813.260 vatandaşımız Açık Kapı’ya başvuru yaptı. Başvuruların yüzde 99’u cevaplandırıldı.

İyi günde ve kötü günde devletimizin şefkat eli, vatandaşımızın hep yanında.

Güleryüz, samimiyet, çözüm milletin kapısı Açık Kapı’da.”