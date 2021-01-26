Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde masum sivillere yönelik insanlık dışı bir saldırı gerçekleştirdi. Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken, 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi." denildi.
Tel Abyad'da bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı
26.01.2021 - 12:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB, "Teröristler, Tel Abyad şehir merkezinde patlattıkları bomba ile 3 masum sivili katlederken, 2 sivili de yaraladı. Yaralılar, Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi." açıklamasını yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terörist,
762825 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/762825.aspx
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