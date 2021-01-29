Bakanlık yaptığı paylaşımda, “Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 1 kişi Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Daha önce terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklıktan yargılandığı belirlenen şahıs İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi” ifadelerine yer verdi.
Yurda kaçak yollarla girmeye çalışan bir PKK’lı Jandarma ekipleri tarafından yakalandı
29.01.2021 - 12:08 | Son Güncelleme: 29.01.2021 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla yurda kaçak yollarla girmeye çalışan bir PKK’lının yakalandığını açıkladı.
Etiketler : msb,twitter,bakanlık,
763622 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/763622.aspx
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