Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşine gelmeyen konularda engelleme yoluna giden Twitter, Boğaziçi Üniversitesi protestolarının ardından skandala imza attı. Türkiye'de temsilcilik açmamakta direten Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi'ndeki eylemlerle ilgili iki paylaşımına "Bu tweet Twitter kurallarını ihlal etmektedir" uyarı yazısı koydu.

Bakan Soylu, 30 Ocak'ta yaptığı paylaşımda "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren '4 LGBT sapkını' gözaltına alındı' ifadesini kullanmıştı.

Twitter paylaşıma "Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" uyarısı koydu.

İçişleri Bakanı Soylu'nun tweeti ancak "Görüntüle" butonuna basıldıktan sonra okunabiliyor.

BİR PAYLAŞIMA DAHA TWITTER UYARISI

Bakan Soylu bugün Twitter hesabından, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere ilişkin bir açıklama daha paylaştı. Tweetine "Tuzağa düşmeyin" yazan Bakan Soylu, bir fotoğraf paylaştı.