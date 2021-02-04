Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN



BAHÇELİ, DESTEĞİNİ BU KEZ YÜZ YÜZE İLETTİ

Edinilen bilgilere göre, yeni anayasanın yapılması gerektiğiyle ilgili önceki gün bir açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu konudaki desteğini yüz yüze iletti. Görüşmede, Cumhur İttifakı’ndan oluşturulacak komisyonun kısa bir süre içerisinde yeni anayasa için çalışmalara başlaması konusunda değerlendirmeler yapıldı.



REFORMLAR MASADAYDI

Yine, görüşmede hukuk ve ekonomi alanında yapılması planlanan düzenlemeler de gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İnsan Hakları Eylem Planı’nın taslak metni konusunda Bahçeli’ye bilgi verdiği aktarıldı. Ayrıca, ekonomi alanında yapılması planlanan reform çalışmalarının son durumu da konuşuldu.



DOĞU AKDENİZ’E TAM DESTEK

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masaya yatırıldı. Yunanistan ile geçtiğimiz günlerde İstanbul’da başlayan istikşafi görüşmelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Bahçeli’nin ise, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarını koruması konusunda hükümete olan desteğin sürdürüleceğini ifade ettiği belirtildi. Terörle mücadeleyle ilgili gelişmelerin de gündeme geldiği Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, AB ile yeni dönem ve Libya’daki son durumla ilgili konular da ele alındı.



MECLİS ÇALIŞMALARI GÜNDEME GELDİ

Erdoğan ve Bahçeli, iç politikayla ilgili de önemli istişarelerde bulundu. Meclis çalışmalarının gündeme geldiği görüşmede, kanun teklifleriyle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı öğrenildi. Bunların yanı sıra, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu ile ilgili ikinci kez verdiği ihlal kararının da konuşulduğu belirtildi.