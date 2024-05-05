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Film sahnelerini aratmadı... Şüpheli-polis kovalamacası kamerada

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Film sahnelerini aratmadı... Şüpheli-polis kovalamacası kamerada

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da film sahnelerini aratmayan şüpheli-polis kovalamacası kameralara yansıdı. Firari önce “Neden kovalıyorsunuz?” diyerek polise kızdı, daha sonra "suç makinesiyim” diyerek itirafta bulundu.

Polisin şüphe üzerine kimlik kontrolünden geçirmek istediği 2 şahıs, ekipleri görünce bir anda kaçmaya başladı. Yakalanınca polis memurlarına “Neden kovalıyorsunuz?” diye kızan şüpheli, daha sonra, “Suç makinesiyim, firarım” diyerek itirafta bulundu. 

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, Coğlaki Mahallesi'nde devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendiği 2 şahsı kimlik kontrolünden geçirmek istedi. Şüphelilere yaklaştıkları anda polisi fark eden 2 şahıs geri dönerek yaya olarak kaçmaya başladı.

Film sahnelerini aratmadı... Şüpheli-polis kovalamacası kamerada - 1. Resim

FİLİM SAHNELERİNİ ARATMAYACAK KOVOLAMACA

Şüphelilerin kaçmasıyla birlikte asayiş ekipleri de peşine düşerken, müstakil evlerin bahçelerine girerek diğer sokaklara kaçan şüpheli ve polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Kameraya da yansıyan kovalamacada ekiplerin durumu emniyet haber merkezine anonsla bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.Film sahnelerini aratmadı... Şüpheli-polis kovalamacası kamerada - 2. Resim

ŞÜPHELİ ABLUKA ALTINA ALINDI

Siren seslerinin yankılandığı mahalle, sevk edilen ekiplerle birlikte adeta abluka altına alarak şüphelilerin mahalleden çıkmasını önledi. Bir süre yaşanan kovalamaca ve arama çalışmasında şüpheliler polis ekiplerince aynı mahallede yakalandı.

ÖNCE KIZDI SONRA İTİRAF ETTİ

Yakalanan H.A.M. (23) isimli şahıs önce polis memurlarına “Neden kovalıyorsunuz?” diye kızdı, sonra da “Suç makinesiyim, firarım” diye itiraf da bulundu.Film sahnelerini aratmadı... Şüpheli-polis kovalamacası kamerada - 3. Resim

Şahın yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) yağma suçundan arandığı ve hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.A.M. ve kaçtığı arkadaşı E.M.M. (27) ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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