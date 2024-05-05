Mersin'e dolu yağdı, araçlar hasar gördü
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Mersin'de öğle saatlerinde başlayan dolu sonrası, tarım alanları beyaza büründü. Öte yandan yağış sebebiyle bazı tarım arazilerinde yetişen sebze ve meyveler zarar görürken, araçlarda da hasar meydana geldi.
Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan doluyla birlikte, bazı tarım alanlarını beyaza bürüdü.
SEBZE VE MEYVELER ZARAR GÖRDÜ
Yağış nedeniyle açıkta yetiştirilen meyve ve sebzelerde hasar oluştu. Mahalle muhtarı Abdurrahman Gölgeli, gazetecilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağını söyledi.
ARAÇLARDA HASARA YOL AÇTI
Silifke ilçesinde de aralıklarla yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Uzuncaburç Mahallesi'ndeki bahçeler ile bazı araçlarda hasar meydana geldi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı