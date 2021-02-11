Valiliğin Twitter hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında ,"Kuzey Irak'ta Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimiz Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Mu. Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'a Allah'tan rahmet; yaralı kahramanlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kederli ailelerimizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Valiliğinden şehit askerler için başsağlığı mesajı
11.02.2021 - 00:40 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 00:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valiliği, Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan için başsağlığı diledi.
Etiketler : İstanbul Valiliği,
766690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/766690.aspx
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