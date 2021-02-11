Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valiliğin Twitter hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında ,"Kuzey Irak'ta Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimiz Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Mu. Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'a Allah'tan rahmet; yaralı kahramanlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kederli ailelerimizin, ordumuzun ve milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.