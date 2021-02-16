Gara’daki terör hedeflerini yerle bir eden Türk savaş uçakları bugün de Handaf dağındaki PKK noktalarını vurdu. Operasyon civardaki köylüler tardından cep telefonuyla görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 10 - 14 Şubat tarihleri arasında özel indirme operasyonu düzenlediği Kuzey Irak'ın Gara bolgesinde PKK'ya ait 50'den fazla kamp, sığınak ve mağarayı imha etti.