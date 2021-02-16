Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gara’daki terör hedeflerini yerle bir eden Türk savaş uçakları bugün de Handaf dağındaki PKK noktalarını vurdu. Operasyon civardaki köylüler tardından cep telefonuyla görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 10 - 14 Şubat tarihleri arasında özel indirme operasyonu düzenlediği Kuzey Irak'ın Gara bolgesinde PKK'ya ait 50'den fazla kamp, sığınak ve mağarayı imha etti.