Gara’daki terör hedeflerini yerle bir eden Türk savaş uçakları bugün de Handaf dağındaki PKK noktalarını vurdu. Operasyon civardaki köylüler tardından cep telefonuyla görüntülendi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 10 - 14 Şubat tarihleri arasında özel indirme operasyonu düzenlediği Kuzey Irak'ın Gara bolgesinde PKK'ya ait 50'den fazla kamp, sığınak ve mağarayı imha etti.
Türk savaş jetleri Gara Dağı Handef lokasyonunda tespit edilen terör noktalarını tam isabetle vurdu
16.02.2021 - 20:28 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Akşam saatlerinde Türk savaş jetleri Gara Dağı Handef lokasyonunda tespit edilen terör noktalarını tam isabetle vurdu.
Etiketler : gara,terör,
768200 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768200.aspx
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