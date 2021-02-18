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İçişleri Bakanlığı: 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu
18.02.2021 - 09:54 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 09:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu."
Etiketler : içişleri bakanlığı,
768582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768582.aspx
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