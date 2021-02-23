Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK unsurlarını etkisiz hâle getirmek, Irak'ın kuzeyinden gelebilecek terör saldırılarını engellemek için 10 Şubat saat 02.55'te Pençe Kartal-2 Harekâtı başlatıldı. Alınan istihbaratlar neticesinde örgütün bölgedeki mağarada Türk vatandaşlarını saklayarak kaçırmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusunu operasyonun icra edildiği mağaranın başlıca özellikleri, 3 giriş, 9 oda ve 7 tane demir kapıdan oluştuğu tespit edildi. Yakalanacağını anlayan teröristler 13 vatandaşımızı şehit etti. Bu acı üzerine daha güçlü şekilde bastıran Türk Silahlı Kuvvetleri, iki teröristi canlı olarak yakaladı. Sorguya alınan militanlar, kan donduran ifadelerde bulundu. 13 kişinin ailelerine teslim olmamasının gerektiğini duyduğunu itiraf eden terörist Doğan Geçgel de “Bu ifadeyi kendi hür irademle hiçbir baskı altında kalmayarak veriyorum. Adım Doğan Geçgel. Kod adım ‘Merkez Botan’. Memleketim Şırnak Merkez. Örgütü katılım tarihi Mart 2014. Gare’de Siyane bölgesinde Brüsk mağarasında tutukluların yanındayım. Sekiz kişiydik. Tünel uzun ve zikzaklı olduğu için dışarısı görünmüyordu. Orada saat yediye kadar bekledik ve kamelyaya geçtik. Yerde esirleri kafalarına sıkılmış hâlde gördük. Bu arada askerlerin ‘telim ol’ çağrılarını duydum. Ardından dışarı çıkıp teslim oldum. Sözde Gara saha komutanı Cuma Biliki, ‘Sorej’ kod adlı sorumluya ‘Buraya operasyon olursa hiçbir esiri sağ bırakmayın’ diye talimat verdiğini duydum” diye konuştu. “Şerven Korkmaz” kod adlı Osman Acer “1994 doğumluyum. 2012’de PKK’ya katıldım. Aslen Şırnaklıyım. Doğum yerim Mersin. 2020’de Gara’ya cezaevine düzenlemem yapıldı. Eğer operasyon başlarsa, bir şey olursa, destek kuvvet gelmezse rehineleri infaz edin, öldürün. Alınan Türk rehineleri öldürme talimatı verildi. Ve 10 Şubat 2021’de operasyon başladı. Sonra dönüp yanına birkaç kişiyi aldı, tutuklu olan esirlerin yanına gitti. Türk subayların polis olsun asker olsun onların yanına gitti, hepsini vurdu. Çatışma devam etti, birkaç gün böyle sürdü ve sonra Merkez Botan yani Doğan Geçgel teslim oldu, ondan sonra ben teslim oldum” dedi.