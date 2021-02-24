Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

FETÖ terör örgütünün son günlerde cezaevindeki hamile örgüt üyeleri, çocuklar ve çıplak arama iddialarını kullanarak propaganda yaptığı ve bu kampanyanın bazı eski ve yeni milletvekilleri tarafından Meclis gündemine getirilerek, kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, bazı eski ve yeni milletvekillerinin, cezaevindeki terör örgütü mensuplarına mektup kampanyası başlatılması için aracılık ettiklerine yönelik açıklamasından sonra, FETÖ’nün cezaevlerindeki yeni planı da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in cezaevindeki kadın FETÖ’cüleri harekete geçirmek için talimat verdiği, hamile kalmalarını ve bu durumlarını propaganda için kullanmalarını istediği belirtildi. Özellikle son bir yıldır, cezaevinde bulunan FETÖ’cü kadınlarda, diğer mahkûmlara oranla dört kat fazla hamilelik görüldüğüne dikkat çekilirken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de geçen yıl “Cezaevindeki kadınlar, örgüt talimatıyla hamile kalıyorlar, insanlar ‘İşkence var’ diyorlar, ancak soruyoruz, kimse, ‘Bana işkence yapıldı’ demiyor” açıklamasını yapmıştı.

ÖRGÜT ELEBAŞINDAN TEBRİK MESAJI

AK Parti kaynakları da FETÖ’nün son dönemde hamile kadınlar, çocuklar ve çıplak arama iddialarını kullanarak kara propagandaya başladığını, bu kampanyanın cezaevinden yazılan mektupları soru önergesine dönüştüren milletvekilleri tarafından Meclis gündemine de taşındığını dile getirdi. Kaynaklar, cezaevlerinde son dönemde hareketlilik yaşandığını, çıplak arama iddiaları başta olmak üzere birçok konuda kamuoyu oluşturma çabalarının bulunduğunu belirterek “Cezaevlerinde yazılan bazı mektuplar, yazılı soru önergesi gibi yöntemler ile TBMM gündemine de taşınıyor. Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmada da bazı eski ve mevcut milletvekillerinin cezaevindeki FETÖ’cülere yüklü miktarda pul vererek, mektuplarına aracılık ettikleri tespit edildi. Tüm bu faaliyetleri nedeniyle örgütün başı Gülen, cezaevinde bulunan kadın FETÖ’cülere çalışma ve gayretleri nedeniyle, ‘tebrik ediyorum’ mesajı gönderiyor. Gülen, ‘Aynı başarılı çalışmaları erkek mahkûmlardan da bekliyorum’ uyarısında bulunuyor” bilgisini verdi.

FETÖ’nün son dönemde propaganda çalışmalarını cezaevleri üzerinden yoğunlaştırmaya başladığı belirtilirken, bu kampanyayı da özellikle başörtülü kadınlara eziyet edildiği iddiaları, hamile kadınlar, çocuklar ve çıplak arama iddialarını gündemde tutarak yaptığı ifade edildi.

FETÖ’CÜLERİN SÖZCÜSÜ HDP’Lİ VEKİL

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun FETÖ’cülerin cezaevinden yazdığı mektuplarda yer alan iddiaları soru önergesine dönüştürerek Meclis gündemine getirdiği belirtildi. Gergerlioğlu’nun cezaevinden FETÖ’cülerin yazdığı birçok mektuba atıf yaparak, TBMM Başkanlığına verdiği çok sayıda soru önergesi bulunuyor.