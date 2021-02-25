Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesince hazırlanan kararda, iddia, cumhuriyet savcısının mütalaası, sanık savunmaları, müşteki ifadeleri ve bilirkişi raporları ile delillere yer verildi.

Kararda, merhum Yazıcıoğlu ile beraberindeki BBP yöneticileri Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı ve Murat Çetinkaya ile seçim çalışmalarını takip eden İHA muhabiri İsmail Güneş'in yer aldığı, pilot M. Kaya İstektepe idaresindeki helikopterin 25 Mart 2009'da saat 14.35'te kalkışından bir süre sonra düştüğü hatırlatıldı.

İhbarın yapılması üzerine arama çalışmalarına başlanıldığı ancak 25-26 Mart'ta sonuç alınamadığı, köylülerden oluşan 17 kişilik grup tarafından helikopter enkazına ulaşıldığı ifade edilen kararda, olayın meydana geldiği 25 Mart tarihinden 28 Mart tarihine kadar helikopter enkazına ulaşılamamasında, sanıkların görevlerinin gereklerini yerine getirmemesinin etken olduğu iddiasıyla dava açıldığı belirtildi.

Yapılan yargılama sonucunda, dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü sanık Ali Arıduru'nun, olay tarihinde yürürlükte bulunan Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, arama kurtarma bölgesinde koordinatör olarak kara arama kurtarma faaliyetlerini bizzat yürütmesi gerektiği ancak sanığın arama kurtarma bölgesinde hiçbir icrai faaliyette bulunmadığı gibi, kendisine bağlı birimlerin bulunmasını da sağlamadığı aktarıldı.

Sanığın başka kurum, kişi ve kurullarca yürütülecek faaliyetlerin kendisinden devralındığının bildirildiği şeklinde savunma yaptığı belirtilen kararda, "Bir an için bu savunma kabul edilse dahi, yasal düzenlemeler ile kendisine yüklenen sorumluluğun ortadan kalktığının düşünülemeyeceği" bilgisi yer aldı.

Aynı yönetmelik ile dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü sanık Orhan Birdal'ın da, kara üzerinde yapılacak tüm arama kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olduğu ifade edilen kararda, uydusal olarak arama ve kurtarma takip sistemi mesajlarının değerlendirilip, sonuçlarının arama kurtarma ile ilgili birimlere aktarılmasını sağlamasının gerektiği ancak dosya kapsamında bu görevlerini yerine getirmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Dönemin Adana Bölge Jandarma Komutanı sanık Ali Lapanta'nın karada arama kurtarma faaliyetlerine fiilen katıldığı ve askerlerin sevk ve idaresini devraldığı ifade edilen kararda, şu bilgilere yer verildi:

"Sanık Ali Lapanta'nın şahsi kararıyla, uygun teçhizata sahip birlikleri, kaza mahalli olması muhtemel bölgeye tehlikeli olabileceği düşüncesiyle sevk etmediğinin dosya kapsamı ve sanığın ikrarı ile anlaşılmıştır. Her ne kadar bu kararın bulunulan şartlarda, birliklerin menfaati gibi bir mazereti olsa da, enkaza teçhizatı olmayan bir grup köylü tarafından ulaşıldığı değerlendirildiğinde, uygun teçhizata ve eğitime sahip birliklerin, muhtemel kaza bölgesine sevk edilmemesinin, bölge komutanlığı görevini üstlenmiş, tehlikeli görevler karşısında ani kararlar almasını gerektirecek önemli bir görev ifa eden, dönemin bakanlarına brifing verecek kadar yetkin bir komutandan beklenmeyecek derecede kusurlu bir davranış olduğunun dosya kapsamından açıkça anlaşıldığı, arama kurtarma faaliyetlerinin aksamasında bu davranışın da etkisinin olduğu anlaşılmıştır."

Bölge Komutan Yardımcısı sanık Mazlum Koçoğlu'nun da yine birliklerin sevk ve idaresini doğru yönlendiremediği, kaza mahalli olması muhtemel bölgeye uygun eğitim ve teçhizata sahip birliklerin sevk edilmemesinden sorumlu olduğu ifade edilen kararda, sanığın jandarma ceride kayıtlarının usule uygun tutulmasının sağlanmasıyla görevli olduğu ancak ceride kayıtlarının özellikle olay günüyle ilgili bölümlerinin usule uygun tutulmadığı, görevini ifa ederken konumu itibarıyla kendisinden beklenen dikkat ve özeni göstermediği kaydedildi.

Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 15 Şubat'ta görülen karar duruşmasında, "görevi kötüye kullanma" suçundan sanıklar Orhan Birdal ve Mazlum Koçoğlu 1 yıl 1'er ay, sanık Ali Arıduru 1 yıl 3 ay, Ali Lapanta ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış, sanıklar hakkında indirim ya da erteleme yapılmasına yer olmadığına hükmedilmişti.