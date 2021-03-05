Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu.

Şehit 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi Morguna kaldırılan şehitler bugün memleketlerinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye'yi ağlatan şehitlerden geriye 11 acılı eş, 17 yetim, yürek burak hayat hikayeleri kaldı.

15 TEMMUZ KAHRAMANI

Kazada şehit düşen 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleye ve insansız hava araçlarının (İHA) geliştirilmesine destek vermişti. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olan Erbaş, kendisine bağlı birlik komutanlarına verdiği talimatlarla darbecilere karşı direnişin önemli isimlerinden oldu. FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin tanıklık yaptığı davada "Kendi can güvenliğimizi düşünmeden sadece bir tek tabancayla yollara düştük. Bu millet var oldukça, silahlı kuvvetler var olacaktır" ifadelerini kullanan Erbaş, 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanı olarak görev yaptığı 2010'da terör operasyonlarında İHA'ları kullanacak personele kapsamlı eğitimler verilmesini sağladı. Osman Erbaş, evli ve 2 çocuk babasıydı

Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer, Aydıner, Kars nüfusuna kayıtlıydı. 20 senedir Ankara’da yaşıyordu. 20 ve 16 yaşlarında iki kızı bulunuyordu.

Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş Trabzon'un Of ilçesi nüfusuna kayıtlıydı. Evli ve 1 erkek çocuk babasıydı.

40 GÜNLÜK BABAYDI

Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal’ın acı haberi Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Çocuklarının şehit olduğunu eve gelen askeri yetkililerden öğrenen Yaşar ve Beyhan Uysal çifti gözyaşlarına boğuldu. Uysal’ın, evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARI ÜÇ AYLIKTI

Astsubay Şükrü Karadirek de Yüzbaşı Uysal gibi Afyonkarahisarlıydı. Şehit Karadirek’in bir buçuk yıl önce evlendiği ve 3 aylık bir oğlu olduğu öğrenildi. Oğlunun 40’nın çıktığını ise şehit Karadirek’in sosyal medyadan büyük bir sevinçle paylaştığı gözlendi.

Kahramanmaraşlı Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz (28) da Afyonkarahisarlı Şehit Karadirek gibi üç ay önce baba olmuştu.

Kahramanmaraşlı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (49) evli ve 3 çocuk babasıydı.

Amasyalı Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül 45 yaşındaydı. Şehidin Caner (17) ve Ceren (13) isimli 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Kırıkkaleli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Muharrem-Hafize Umulu çiftinin tek evladıydı. 40 yaşındaydı. 6 yaşında Eslem Evra, 15 yaşında Abdullah Arda ve 9 yaşında Ahmet Aras isimli çocukları vardı. Geride acılı bir eş üç yetim bıraktı.

Kayserili Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin ailesi İzmir'in Gaziemir ilçesinde oturuyordu. Ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehit Demirci'nin cenazesinin Kayseri'de defnedileceği belirtildi.

Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlıydı. Sarıoğlu'nun 4 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.