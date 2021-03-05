İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmada, örgüte finansman sağladığı tespit edilen iki kişiyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
PKK'nın Adıyaman'daki finans kaynakları yakalandı
05.03.2021 - 23:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 23:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.
Etiketler : adıyaman,terör,örgüt,pkk,kaynak,para,
772443 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/772443.aspx
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