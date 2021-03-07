Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de gün geçmiyor ki bir sokak köpeğinin ya da sahiplenilmesi, beslenilmesi ve bakımı yasak olan Pitbull’ların, birini yaraladığı haberini almayalım. Yazarımız Fuat Uğur'un ilk defa gündeme getirdiği, gazetemizin de vatandaşlarımızın şikâyet, talep ve tavsiyelerini dikkate alarak öncülük ettiği “Peki ya insanların hakları ne olacak?” başlıklı 4-5 Mart 2021 tarihlerinde konuyu kamuoyunun dikkatine sunduğu manşetlerimiz ses getirdi. İşte o mesajlardan bazıları:

AYDIN ŞENOL: Üç milyon sokak köpeğinin masrafı ayda en az 1 milyar TL. Bu parayla binlerce çocuğa defter, kalem, ayakkabı alınır.

ERMAN GÖKÇİMEN: 67 yaşındaki babamı ısırdı, travmasını geçtim, o yaşta adam defalarca hastane yollarında kaldı. Biz de iki üç kere son anda kurtulduk.

SELDA URUNCA: Sokak köpekleri için feryat edenleri, onların öldürdüğü, yaraladığı insanlar söz konusu olunca ortalarda göremiyoruz.

CEMAL HÜNER: Yirmişerli otuzarlı köpek gruplarının it dalaşından psikolojik ve fiziki problemler yaşayan var. Çocuklar, köpekleri gezdiren şuursuz kişiler yüzünden parklarda oynayamıyor.

ALUCRALI: İstanbul'un göbeğinde dehşeti yaşamış birisi olarak insanın, köpek kadar değeri olmadığını biliyorum.