Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından 100 bin nüfusta vaka görünme oranı çok artan ve azalan illeri açıkladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım” ifadelerini kullandı.

