Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “482 kilo eroin 65 kilo metamfetamin terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha. Tebrikler Jandarma” ifadelerine yer verdi.