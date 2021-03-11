Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “482 kilo eroin 65 kilo metamfetamin terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha. Tebrikler Jandarma” ifadelerine yer verdi.
Hakkari’de 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi
11.03.2021 - 22:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 - 23:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilogram eroin, 65 kilogram da metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,terörün finansmanı operasyonu,
773952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/773952.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER