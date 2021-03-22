Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2020'de Küçükçekmece Belediyesine ait sosyal medya hesabından "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık." başlıklı video görselinin paylaşılmasının ardından zemine yapılan boyamanın PKK terör örgütünün sözde amblemi ile birebir aynı olduğunu iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İddianamede, olayın net bir şekilde aydınlatılması amacıyla PKK silahlı terör örgütünü sembolize eden görsellerin işlendiği Küçükçekmece Belediyesince yapılan parkın yapım sürecinde bulunan tüm şahısların hukuki lekelenme hakkı da göz önüne alınarak bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı aktarılarak, sanıkların ifadelere yer verildi.

İfadeler

Küçükçekmece Belediyesinde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan sanık Deniz Doğan Koca iddianameye yansıyan ifadesinde, yüklenici firmanın işi tamamlayıp projeyi teslim aldıklarında, ilgili firma şantiye şefi olan sanık Yüksel Pehlevan'a, kendilerinin verdiği projenin dışına çıkıldığını, projedeki renkler ile yapılan işlemde kullanılan renk ve şekillerin uymadığı hatta kullanılan renklerin yanlış anlamalara sebebiyet vereceğini, sarı ve kırmızı renklerin PKK örgütünü çağrıştırabileceğini düşündüğünü söylediğini anlattı.

Sanık Koca, orijinalinden çıkan proje nedeniyle şantiye şefini uyardığını, Yüksel Pehlevan'a da en kısa sürede düzeltileceğini ve yapılan düzenlemeyi yeniden elden geçireceğini bu değişimin gerçekleştikten sonra da kendilerine bilgi vereceğini söylediğini aktararak, "Benim şantiye şefini uyarmamdan yaklaşık bir aylık süre içerisinde herhangi bir geri dönüş olmadı. Revizyon ihtiyacı olan bu parkın teknik çizimleri tarafımdan yapılmış olup konsept olarak hayvan, doğa ve uzay temaları üzerine kuruludur. Bununla beraber park alanında kullanılan düzenlemelerin eğitici ve öğretici nitelikte olmasına özen gösterilmiştir." ifadesini kullandı.

Peyzaj mimarı olan ve yüklenici firmada şantiye şefi olarak görev yapan sanık Yüksel Pehlevan, projeye yarıya geldiğinde dahil olduğunu ifade ederek, "Parkın yapımı devam ederken, Gülsüm Güner isimli şahısla istişare ettikten sonra Küçükçekmece Belediyesinde görevli Deniz Hanım'a bu işin projenin orijinal halindeki gibi değil de, dalgalı olarak yapılmak istenilen yerin, köşeli yıldız ve sarı ve kırmızı renklerini bu zemin üzerinde kullanacağımızı, birçok yıldız içerisinde yıldız olan yerin de fuşya rengini tutturamayacağımızı, bu yüzden mor renge yakın ve iç kısmında yeşil rengini kullanabileceğimizi belirttik." dedi.

Onay geldikten sonra işlemin yapıldığını söyleyen Pehlevan ifadesinde şunları söyledi:

"Deniz Hanım beni telefonla arayarak parkta yer alan sarı kırmızı zemin üzerinde kenarında da yeşil renkte duvar olan yerin sözde PKK bayrağının renklerini çağrıştırabileceğini, insanların yanlış anlayabileceği şeklinde uyardı. Bunun üzerine bu konu ile hemen ilgileneceğimi, hatta kendisine bu konu ile ilgili nasıl bir değişiklik yapılabileceğini sordum. Deniz Hanım da bana 'Çağrışımı yok etmek için zemin üzerine farklı bir renk ekleyelim' şeklinde söyledi. Ben de aynı gün hemen zemin üzerinde renk çalışması yapan kauçuk firması yetkililerinden Gülsüm Hanım'ı aradım ve durumu ilettim. O da bana 'Nasıl bir değişiklik yapmamızı istiyorlar?' diye sordu. Deniz Hanım'ın isteğini ilettim. Gülsüm Hanım da bana ellerinde mavi renkte malzeme olduğunu bu renk malzemeyi sarı kırmızı zemin üzerinde köşeli olan şeklin uçlarına dairesel olarak 50 cm çapında ekleme yapabileceğimizi söyledi. Ben de Gülsüm Hanım'a bunu en kısa sürede yapmamız gerektiğini söyleyerek ne zaman başlayacağımızı sordum. Gülsüm Hanım da bana havaların yağış durumuna göre, havanın güneşli olduğu ilk anda gelip yaptıracağını söyledi."

Pehlevan, havaların yağışlı olması sebebiyle bu değişikliğin yapılamadığını belirterek, "Havanın iyi olduğu 12 Ekim 2020 tarihinde Deniz Hanım’a iletmiş olduğum yerin değişikliklerini tamamladık. Yine projenin orijinal halinde yer alan içerisinde birçok yıldız kümesi bulunan yerle ilgili fitnes aletlerinin olması sebebiyle orijinal halindekini yapamadığımızı, yapabileceğimiz şeklin görselini gönderip onay istedim. Deniz Hanım yapabileceğimizi ancak zeminin yeşil renkte değil de daha canlı bir renkte olması yönünde talimat verdi. Görüşmeyi Gülsüm Hanım'a aktardım, canlı renk olarak elinde sarı ve turuncu renk olduğunu bu renkleri kullanabileceğini söyledi. Sonrasında görüştüğümüz şekilde düzenlemeyi yapma esnasında küçük yıldızların fitnes aletlerinin altına denk gelmesi sebebiyle yapamadık. Bu yüzden ana yıldız ve dışındaki yıldızlar sarı renkte oldu." diye konuştu.

Peyzaj mimarı olduğunu belirten sanık Gülsüm Güner Mağara ise ifadesinde, sosyal medyada çıkan görüntülerle her ne kadar yer sarı kırmızı olarak görülse de bu renklerin sırasıyla kiremit kırmızısı, güneşi yansıtmak amacıyla sekiz köşeli güneş ışınlarını andıran sarı renkte geometrik şekil ve iç kısmında turuncu renk barındırdığını savundu.

PKK terör örgütünün renklerini çağrıştırdığı şeklinde rahatsızlığın belirtilmesinden kaynaklı bu izlenimi dağıtabilmek amacıyla yıldız köşelerine ponpon şeklinde mavi renkli şekiller yerleştirdiğini anlatan Mağara ifadesinde, "Bu dairesel şekilleri eklemek benim fikrimdi. Projenin onaylı halinde bulunan diğer şekil olan birçok yıldız içerisinde yıldız olan yer projede belirtilen sarı ve lila-fuşya rengindeydi. Ben de daha önceki yıldızda sarı rengi kullandığımız için stoklarımızda sarı renk kalmamıştı. Birkaç gün sonrada sarı ve mor renkleri kullandık. Bizim kullanmış olduğumuz mor renk güneş görmesinden dolayı füme rengine döndü. Projenin onaylı haline en yakın olacak şekilde büyük bir yıldızın olduğu ve iç kısmında bir yıldızın daha olduğu görselin aynısını yaptık. Sadece onaylı halinde belirtilen büyük yıldızın çevresinde olan irili ufaklı yıldızlıların fitnes aletlerinin olması sebebiyle yapılamayacağını ilgili kişiye sözlü bir şekilde aktardım, onay gelince çalışmalarımıza başladık. Bunu yaparken kesinlikle PKK terör örgütünün sözde bayrağına benzerliğiyle alakalı hiçbir bilgim yoktur. Hatta şimdiye kadar bu sözde bayrağın şeklini dahi bilmiyordum." dediği aktarıldı.

İddianamede, söz konusu parkın ihale şartnamesine aykırı olarak yapılması ve bu aykırılığın yapıldığı süreçte şahıslar arasında yapılan sosyal medya yazışmaları birlikte değerlendirildiğinde sanıkların park içerisine işlenen sembollerin bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildiklerinin yazışma içerikleri ve alınan beyanlardan anlaşıldığı vurgulandı.

Küçükçekmece Belediyesince yapılan parkta PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sembollerin işlenmesi suretiyle gerçekleşen eylem nedeniyle sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan hakkında "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1'er buçuk yıldan 7'şer buçuk yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.