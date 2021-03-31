Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl yangınlara müdahalede insansız hava araçları (İHA), drone ve insansız helikopter ve gibi hava araçlarının yanında "Yangın Cell" ve "Yangın Görev Sistemi" gibi yüksek teknoloji içerikli uygulamaları da kullanacak. Yangınlara müdahale ve yeni sistemler hakkında bilgi veren Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey "Yangınları gözetleme, izleme ve yönetmede İHA'ları kullanmaya başladık. Avrupa'da bu konuda bir ilki gerçekleştirdik. Bu yıl 33 helikopter, 5 amfibik uçak, 4 İHA, 16 drone ile yangınla mücadeledeki gücümüzü artıracağız. Bu yıl ilk defa hem gözetleme hem de malzeme taşıma amacıyla insansız helikopter kullanacağız. Bu yıl itibarıyla uygulamaya başlayacağımız 'Yangın Cell' sistemi, akıllı telefonlar ile telsiz haberleşme sisteminin aynı platformda konuşmasını sağlayacak. Bu sayede yangın mahallindeki haberleşme sorununu tamamen çözüme kavuşturacağız" dedi.

İLKLER DEVREDE

"Bir yenilik olarak paletli tanklardan yararlanacağız. Ayrıca ilk defa devreye sokacağımız Yangın Görev Sistemi'yle ekipler yangın mahalline daha kısa sürede ulaşacak" diyen Genel Müdür Karacabey, zarar gören alanların tekrar yeşillendirildiğini belirtti.