Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

104 emekli Amiral, son dönemde gündeme gelen "Montrö'nün tartışmaya açılması" konusunda bir bildiye imza attı. Gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiri, siyasilerin yanı sıra vatandaşların da tepkisine sebep oldu. Muhalefet kanadından bazı kesimler bildiriyi desteklerken bazı kesimler de sessiz kaldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu kişilere tepki gösterdi. Twitter hesabından açıklama yapan Altun, şunları kaydetti: Ortak oldukları en önemli nokta Hakk’ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar.

Bir kere de millî iradeden ve demokrasiden yana olun! Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi bu zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar. Hâlâ bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin. Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’ın 27 Nisan’da, 7 Şubat’ta, 17/25 Aralık’ta ve 15 Temmuz’da aziz milletmizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var. Milletin iradesi sizin tüm hain planlarınızdan daha güçlüdür" ifadelerini kullandı