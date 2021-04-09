Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye’den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya’nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Sözcüsü Kalın: “İtalya’nın atanmış Başbakanı Draghi’nin sözleri hadsiz ve mesnetsizdir”
09.04.2021 - 00:22 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “İtalya’nın atanmış Başbakanı Draghi’nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir” dedi.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,italya,draghi,
781058 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781058.aspx
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