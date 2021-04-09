Iğdır valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen bir kadın, iki erkek olmak üzere toplam 3 BTÖ mensubunun Mardin ili sınırından teslim olmaları sağlanmıştır” denildi.
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
09.04.2021 - 15:55 | Son Güncelleme: 09.04.2021 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır Valiliği, ikna çalışmaları sonucu 1'i kadın 3 teröristin Mardin ili sınırından teslim olmalarının sağlandığını duyurdu.
Etiketler : terörist,
781229 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/781229.aspx
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