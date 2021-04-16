Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik bir paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, paylaşımında 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarmanın sahada görev yapacağını duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuzda bu hafta sonu 18 bin 805 polis ve 2 bin 357 jandarma ile sahadayız. Sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarını, Konaklama tesisleri tedbirlerini, iş yerleri açılış ve kapanış saatlerinin denetlenmesini, mülki idare amirlerimizle değerlendirdik.”