Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranan ve 2019 yılının Ekim ayında yakalanıp meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcısı Mehmet Murat Dalkuş hakkında karar açıklandı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Murat Dalkuş SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Kararını açıklayan mahkeme sanık Dalkuş’un Fetullahçı Terör Örgütü kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.