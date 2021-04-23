Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.
Süleyman Soylu: Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum
23.04.2021 - 08:11 | Son Güncelleme: 23.04.2021 - 08:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer ile çekilen fotoğrafına ilişkin paylaşımda bulundu.
Etiketler : süleyman soylu,thodex,
784961 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/784961.aspx
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